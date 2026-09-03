Märchenzeit im Ritter „Erntezeit"

Märchen, Fingerspiele und Geschichten von und mit Kartoffeln und Äpfeln werden heute erzählt. Manchmal ein bisschen gruselig, aber keine Angst, am Ende wird alles gut!
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Biorittercafé Johanniterstraße 4, 74523 Schwäbisch Hall
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Märchen, Fingerspiele und Geschichten von und mit Kartoffeln und Äpfeln werden heute erzählt. Manchmal ein bisschen gruselig, aber keine Angst, am Ende wird alles gut!
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