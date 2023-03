"Märchenzeit im Ritter"

Wie wird man Königin oder König.

In den Märchen wird das auf vielfältige Weise beschrieben, also sind wir gespannt Die Königswürde erreicht man nicht, indem man seine Mitwelt beherrscht, sondern zum Beispiel in einem respektvollen Miteinander auf ihr lebt.

Es erzählt Silvia Altschulze-Kölling vom Stuttgarter Märchenkreis. Die Veranstaltung ist für Menschen ab 4 Jahren geeignet. Der Eintritt ist frei. Um eine Spende für „Ärzte ohne Grenzen“ wird gebeten.