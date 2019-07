Möhringen feiert am 21. & 22.7.2019 auf dem Oberdorfplatz sein Stadtteilfest. Geboten ist ein spannendes Bühnenprogramm, ein Kinderspielbereich, eine Tombola, verschiedene kulinarische Angebote sowie die Live-Band »Cassandra & The Boyz« und eine Feuershow am Samstagabend.

Weitere Infos und Programm: www.moehringenfeiert.de