Mörike: Mörderische Zeiten - 1839

Ein Mordfall muss gelöst werden. Aber nicht irgendeiner. Mörike höchstselbst hat hier die Finger im Spiel. Und die Teilnehmer dieser neuen Erlebnis-Tour sind gebeten, bei der Aufklärung zu helfen. Wenn dies nicht gelingt, wird eine Unschuldige sterben üssen.

Wir sind in den Zeiten des Biedermeier. Mörike weilt in der Stadt, um ienen literarischen Salon zu eröffnen. Alle Gäste, die bei der Tour mitgehen, werden von Gundula Gelmeroth begrüßt. Ihre Aufgabe ist es eigentlich, den geladenen Gästen die Geburtstadt von Mörike zu zeigen. Doch Gundula hat eine andere Mision. Ihre Nichte sitzt im Gefängnis und wartet auf ihre Verhandlung. Sie hat einen Mord gestanden, den sie unmöglich begangen haben kann. Was steckt dahinter und wer ist der wahre Mörder?

Gemeinsam machen sich die Gäste auf, das Geheimnis zu lüften.

Sind auch Sie mit dabei, ein Menschenleben vor dem Tode zu retten?

Wir treffen uns an der Oberen Marktstraße 2 in Ludwigsburg.