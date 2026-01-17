Andreas Hackenberg liest aus seinem aus Anlass des 150. Todestags des Dichters erschienen Roman.

„Mörike, unter anderem...“. Dessen Wiedergänger Edi ist in die verschwundene Ludwigsburger Schloss-Schreiberin verliebt und macht sich auf die Suche nach ihr. Die Handlung ist verwoben mit der württembergischen Literaturgeschichte von Schubart und Schiller über Kerner, Mörike, Vischer, Strauß und die Kinderbuchautorin Tony Schumacher bis zu den Drehbüchern, die an der Filmakademie Baden-Württemberg entstehen.

Musikalische Unterstützung am Saxophon: Jürgen Sesterheim