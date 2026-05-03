Mössinger Handwerkerhäuser - Rechenmacherhaus und Messerschmiede

In den beiden Mössinger Handwerkerhäusern tauchen die Besucherinnen und Besucher in die Lebens- und Arbeitswelt vergangener Zeiten ein.

Das Rechenmacherhaus mit seiner alten Öhrnküche und den kleinen Wohnräumen von Wilhelm Wagner zeigen die einfachen und beengten Wohnverhältnisse in früheren Zeiten. Außerdem ist zu sehen, wie die berühmten Mössinger Rechen gemacht wurden.

In der Historischen Messerschmiede von Robert Nill wird noch an der alten Esse geschmiedet sowie in der Schleifwerkstatt Messer geschmiedet. Über die einzelnen Lebensgeschichten der Familie Nill ist viel zu erfahren: so die Geschichte der Anna Nill, die 1888 als 15jährige nach Amerika auswanderte und in New York reich wurde.