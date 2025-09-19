Die Stadt Mössingen und das Theater Lindenhof laden vier Wochen lang zu einem bunten Theater- und Kleinkunstprogramm ein.

Beim "Mössinger Kulturherbst" wird einmal im Jahr die "Bogenhalle" im Pausa-Quartier zum provisorischen Theaterraum. Die Stadt Mössingen und das Regionaltheater "Lindenhof" Melchingen laden im rustikalen Ambiente dieser denkmalgeschützten ehemaligen Fabrikhalle zu außergewöhnlichen Theatererlebnissen ein.

Die beeindruckende Architektur der Halle mit ihren Überbleibseln der früheren Fabrikinstallationen schafft eine ganz besondere Atmosphäre für die Theater-, Musik- und Kleinkunstvorführungen, die im Laufe der Kulturherbstwochen geboten werden.

Eröffnet wird der Kulturherbst am Freitag, 19. September 2025 um 19:30 Uhr. Danach wird bis zum 19. Oktober jeweils von Freitag bis Sonntag ein abwechslungsreiches Theaterprogramm geboten, das Schauspiel und Kleinkunst, schwäbisches Kabarett und Musik umfasst.