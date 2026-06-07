Mössinger Kultursommer/ -herbst

Pausa Bogenhalle Mössingen Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen

Beim "Mössinger Kultursommer/-herbst" wird die "Bogenhalle" im Pausa-Quartier zum provisorischen Theaterraum.

Die Stadt Mössingen und das Regionaltheater "Lindenhof" Melchingen laden im rustikalen Ambiente dieser denkmalgeschützten ehemaligen Fabrikhalle zu außergewöhnlichen Theatererlebnissen ein. Mit dem großen Theaterprojekt "Vom Glück der Tätigen" kommt die beeindruckende Architektur der Halle mit ihren Überbleibseln der früheren Fabrikinstallationen wieder einmal in voller Größe zur Geltung. An diesem Handwerkerstück von Franz Xaver Ott wirken Amateur*innen, Handwerker*innen, das Ensemble des Theater Lindenhof und der Konzertchor Reutlingen mit. Die Premiere findet am 17. Juli 2026 um 19:30 Uhr im Rahmen des Mössinger Kultur-Open-Airs statt. 

Info

Pausa Bogenhalle Mössingen Löwensteinplatz 1, 72116 Mössingen
Theater & Bühne
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