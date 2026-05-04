Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie

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Jakob-Stotz-Platz Breite Straße 13, 72116 Mössingen

Der "Mössinger Rosenmarkt & Kunstgalerie" gilt als einer der größten und schönsten Rosenmärkte Süddeutschlands.

Rosen und Kunst verbinden sich auf dem Mössinger Markt zu einer abwechslungsreichen Garten-Kunst-Ausstellung. Die Besucherinnen und Besucher können in einem bunten und hochwertigen Angebot stöbern, Kunstwerke bestaunen und sich über aktuelle Deko-Trends, neue und alte Rosensorten, Begleitpflanzen, bewährte Rosenpflegetipps und vieles mehr informieren. Neben Rosen und Kunst ist natürlich auch Bewirtung geboten. In der Innenstadt lädt außerdem der Handels- und Gewerbeverein Mössingen von 12-17 Uhr zum Verkaufsoffenen Sonntag ein.

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Jakob-Stotz-Platz Breite Straße 13, 72116 Mössingen
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