Seit 2022 findet die Mössinger Vesperkirche in Zusammenarbeit von DRK, den Vereinen und Kirchen in der Stadt Mössingen unter der Schirmherrschaft von Oberbürgermeister Michael Bulander statt.

Herzlich eingeladen sind alle, die gerne gemeinsam essen möchten.

Die Vesperkirche ist ein Ort der Zuwendung für Bedürftige, aber auch ein Raum der Begegnung und Gemeinschaft von unterschiedlichsten Menschen, welche sich sonst selten begegnen.

Nicht nur satt machen ist unser Ziel, sondern Orte schaffen, an denen sich Menschen willkommen fühlen.

Die Vesperkirche 2025 beginnt am 25./26. Januar und endet am 29./30. März 2025 – es wird jeweils am Samstag und am Sonntag von 11.30 bis 14.00 Uhr ein gemeinsames Mittagessen (auch vegetarisch) mit Kaffee und Kuchen bzw. Nachtisch angeboten. Es wird auch wieder die Möglichkeit geben, sich das Essen nach Hause liefern zu lassen.

Termine:

01./02. März, Evangelische Kirche Belsen, Gottlieb-Schwarz-Gemeindehaus, Sieben-Höfe-Weg 23

08./09. März, Evangelische Kirche und Lebenswertes Öschingen, Gemeindehaus Öschingen, Amselweg 5

15./16. März, Jenaplanschule Mössingen, Schulmensa, Hegwiesenstraße 5

22./23. März, Original Steinlachtaler Fasnachtsverein, Feuerwehrhaus Mössingen, Goethestraße 9

29./30. März, Evangelische Kirche Mössingen, Johanneskirche, Birkenstraße 45