Das 1895 von Anton Tschechow geschriebene Drama „Die Möwe“ dient dem Kollektiv als Arbeitsgrundlage und thematischer Leitfaden. Die Kernthemen sind Einsamkeit, die Sehnsucht nach einem bedeutsamen Leben und das Scheitern daran, sich andern Menschen ehrlich mitzuteilen. punkt.live öffnen den klassischen Theaterstoff für Zielgruppen, welche bisher noch wenig Zugang zur Theaterwelt hatten und bieten eine alternative Erfahrung für geübte Theatergäste. Mit den Mitteln von Film, Theater und Social Media wollen sie neue Wege in den Darstellungsformen und moderne Übersetzungen für überzeitlich gültige Thematiken finden.

Die Kernthemen sind Einsamkeit, die Sehnsucht nach einem bedeutsamen Leben und das Scheitern daran, sich den andern ehrlich mitzuteilen. Es herrscht eine Diskrepanz jener Bilder, die wir von uns zeichnen und dem, was wir in Wirklichkeit sind. Diese Themen transportieren punkt.live ins Heute, wo sich die meisten sozialen Kontakte in sozialen Medien abspielen. Sehnsüchte und Lebensentwürfe werden dort genährt und wir sitzen, trotz all unseren Interaktionen, am Ende doch allein in unseren Zimmern.

Nina, Kostja und Mascha aus Tschechows Drama werden in „möwe.live“ durch intensive Rollenarbeit lebendig. Arkardina und Trigorin werden durch Fotos, vorproduzierte Videos und Social-Media Profile auftauchen. In ihrer Arbeit setzen sie sich mit folgenden Fragen auseinander: Wie und durch welche sozialen Medien würden sich Tschechows Figuren heute präsentieren? Wer zeigt sich intim, wer distanziert? Welcher Stil passt zu welcher Figur? Was haben sie gemeinsam, bzw. was unterscheidet sie? Wie können wir Analoges digital aufarbeiten?

Die Figuren werden Social-Media- und Messenger-Profile haben. So kommt ihnen das Publikum nah, als wären sie Freund:innen oder gute Bekannte. Im Online-Stream werden die Figuren lebendig und jeder Live-Abend wird zum einmaligen Erlebnis.

Im Anschluss an den Livestream findet ein Künstler:innengespräch mit punkt.live statt.

Weitere Infos zum TOOLS Festival gibt es hier