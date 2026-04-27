Mücke macht Picknick

Theaterstück mit Puppen und Musik // Theater Lakritz Berlin

Toppler Theater Rothenburg Klosterhof 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber

Ein Picknick im Grünen – was für ein Spaß! Die frische Luft, das leckere Essen … Auch Mücke freut sich. Doch kaum ist sie da, geht das Chaos los!

Zum Glück gibt es Hummel. Der ist aber auf der Suche nach seiner Königin. Wird er es rechtzeitig schaffen? Und dann ist da ja auch noch der Federball …

Ein turbulentes Theaterstück mit Puppen und Musik über kleine Störenfriede und mit einem überraschenden Perspektivwechsel.

Mit Peter Neutzling und Nicole Weißbrodt

Puppen: Anna Myga Kasten, Nicole Weißbrodt

Beratung Regie: Anna Myga Kasten, Esther Nicklas

für alle ab drei Jahren

Info

Toppler Theater Rothenburg Klosterhof 6, 91541 Rothenburg ob der Tauber
Kinder & Familie, Theater & Bühne
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