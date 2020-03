Müfit Can Saçinti - Itiraz Ediyorum (in türkischer Sprache)

"Ich erhebe Einspruch"

Müfit Can Saçinti, bekannt aus den „Der Philosoph von Mandira“ Filmen, bringt uns mit seinem neuen, musikalisch begleiteten Solo-Programm „Ich erhebe Einspruch“ zum Lachen, aber auch zum Nachdenken. Wie in seinen Filmen, in denen er das kapitalistische System auf unterhaltsame Weise kritisiert, äußert Saçinti nun auch auf der Bühne zu verschiedenen Themen seinen Einspruch: von der Ehe, über das Bildungssystem und das Arbeitsleben bis hin zur Werbung. Die musikalischen Beiträge von „Kanto“ bis Rap steuert der Countertenor Ates Arya bei.

"Itiraz Ediyorum"

Mandira Filozofu filmleriyle taninan, Müfit Can Saçinti, Itiraz Ediyorum isimli, canli müzikli tek kisilik güldürüsünde, güldürürken düsündürmekle kalmiyor, eglendirirken de düsündürüyor… Filmlerindeki eglenceli kapitalist sistem elestirisini gösterisinde de sürdüren Müfit Can Saçinti, gösterinin isminden de anlasilacagi gibi çesitli konularda itirazlarini eglenceli bir sekilde dile getiriyor: evlilikten, egitim sistemine, çalisma hayatindan reklamlara kadar. Oyunun Kanto’dan Rap’e kadar pek çok eglenceli müziklerini, kontr tenor bir sese sahip olan Ates Arya yapiyor.