Willkommen zum Mühlen-Sommer 2026.

Wer will da noch in den Urlaub!

Vom 07. August bis 04. September öffnen wir an fünf Freitagen unseren KULTURlokal Biergarten und laden ein zu entspannten Sommerabenden unter freiem Himmel. Freut euch auf Livemusik, leckere Drinks, Quizspaß und Kulinarisches.

Freitag, 07. August | Pura Vida Night

Freitag, 14. August | Live Acoustic mit Halbe He

Freitag, 21. August | Live Acoustic #unplugged

Freitag, 28. August | Bier & Besserwisser – Das Sommerquiz im Biergarten

Freitag, 04. September | Frische Burger vom Grill