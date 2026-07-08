Willkommen zum Mühlen-Sommer 2026.
Wer will da noch in den Urlaub!
Vom 07. August bis 04. September öffnen wir an fünf Freitagen unseren KULTURlokal Biergarten und laden ein zu entspannten Sommerabenden unter freiem Himmel. Freut euch auf Livemusik, leckere Drinks, Quizspaß und Kulinarisches.
Freitag, 07. August | Pura Vida Night
Freitag, 14. August | Live Acoustic mit Halbe He
Freitag, 21. August | Live Acoustic #unplugged
Freitag, 28. August | Bier & Besserwisser – Das Sommerquiz im Biergarten
Freitag, 04. September | Frische Burger vom Grill