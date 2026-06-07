Mühlkanalfest mit Schlauchbootrallye in Impfingen

Zum traditonellen Mühkanalfest lädt die DLRG Impfingen auch 2026 wieder ein. Am Freitag Abend startet das Festwochenende mit einer Live Band.

Highlight ist die traditionelle Schlauchbootrallye auf der Tauber am Samstag, 25.07. Hierbei kann jeder mitmachen und der Spaß ist vorprogrammiert. Der Sonntag steht ganz im Zeichen der Familien. Für die Kinder gibt es eine Spielstraße, bei der jedes Kind eine Ente für die im Anschluss staffindende Entenrallye erwerben kann.

Die Anmeldung für die Schlauchbootrallye findet am Samstag vor der Rallye oberhalb des Tauberwehrs statt. Hierbei ist eine Startgebühr von 15 € zu entrichten.

Kontakt: dlrgvorstand@web.de