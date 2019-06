In Stuttgart Münster werden Abfälle in wertvolle Energie verwandelt. Rund ein Drittel des in Baden-Württemberg anfallenden Mülls wird in dieser Anlage verbrannt.

Das Ergebnis: Fernwärme und Strom.Beobachten Sie bei Ihrem Besuch die Anlieferung des Mülls und seine Verbrennung in gewaltigen Kesseln und lassen Sie sich die modernen Rauchgas-Reinigungstechnologien unseres Kraftwerks erläutern.

Besichtigung im Heizkraftwerk Stuttgart-Münster

treffpunkt 50plus 071135145930 info-tps@ev-akademie-boll.de