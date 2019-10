Seit 25 Jahren unterhält die Theatergruppe „Frei Schnauze“ die Gäste aus Nah und Fern im Kursaal mit ihrer Spielfreude. Zum Jubiläum wird man sich besonders in Zeug legen um den Zuschauern wieder einen vergnüglichen Abend zu bereiten. Vielleicht ist es das Motto, das für die Theatergruppe gilt: „Mir känne alles – nur ko Hochdäutsch“, dass die Theaterabende immer sehr erfolgreich sind. Im Jubiläumsjahr wird die Theatergruppe die Komödie „Müller`s Mühle“ von Christian Lange zum Besten geben - natürlich wie immer im Heckfelder Dialekt. Zum Inhalt: Der verwitwete Krimiautor Heinz Müller und seine Tochter Sabine kaufen eine alte Mühle vor den Toren eines Städtchens. Heinz Müller will hier seine Schreibblockade überwinden, seine Tochter will aus der Mühle ein Restaurant machen. Die beiden kaufen die Mühle, obwohl für die im Nebengebäude lebende, ehemalige Stallmagd Anna ein Wohnrecht eingeräumt ist. Dadurch kann der Preis gedrückt werden, und da Anna alt und krank ist, wird sie nach Meinung von Vater und Tochter keine sehr lange Belastung darstellen. Da allerdings haben sie sich gewaltig getäuscht. Und nicht nur darin, denn sie fallen einem raffinierten Plan zum Opfer.