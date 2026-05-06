Münchener Freiheit - die Kultband der 80er

Die Musik der Münchener Freiheit entfacht seit Jahrzehnten eine einzigartige Anziehungskraft, die bis heute ungebrochen ist.

Ihre Magie ist so kraftvoll, dass sie auch die Herzen zukünftiger Generationen im Sturm erobern wird. Mit unvergesslichen Hits wie "Oh Baby", "SOS", den zeitlosen Klassikern "Ohne Dich" und "1000-mal Du" sowie dem symphonischen Meisterwerk "So lang’ man Träume noch leben kann" hat sich die Münchener Freiheit in unsere Herzen und CD-Regale gespielt.

Die Münchener Freiheit hat deutsche und internationale Popgeschichte geschrieben und begeistert uns mit ihrem unverwechselbaren "Freiheit-Sound". Ihr Satzgesang, die wunderschönen Melodien und die mitreißenden Rock-Rhythmen sind unverkennbar. Schon nach wenigen Sekunden weiß jeder Musikfan: Das ist die Münchener Freiheit!

Jetzt ist die Zeit gekommen, diese legendäre Band wieder live zu erleben! Aron Strobel, Michael Kunzi, Rennie Hatzke und Alex Grünwald werden zusammen mit ihrem neuen Frontmann Tim Wilhelm die Bühne rocken. Tim, der eine klassische Gesangsausbildung genossen hat, Schauspieler und Moderator in bekannten TV-Sendungen wie der ARD, BR, RTL und vielen mehr ist, hat sich bereits als perfekte Ergänzung zur Band erwiesen. Seine frische, mitreißende Art begeistert nicht nur die langjährigen Fans, sondern zieht auch neue Fans in seinen Bann.

Verpassen Sie nicht die Chance, diese musikalische Legende live zu erleben! Sichern Sie sich jetzt ihre Tickets und lassen sie sich von der einzigartigen Energie der Münchener Freiheit mitreißen. Jeder Auftritt ist ein unvergessliches Erlebnis – ein Fest für alle Sinne und ein Muss für jeden echten Fan.