Münsinger Demokratiedialog mit Herrn Johannes Schwörer

Zehntscheuer Münsingen Zehntscheuerweg 11, 72525 Münsingen

Mit ihm möchten wir über die wirtschaftliche Situation auf der Alb und in Deutschland sprechen. 

Die globale Wirtschaftsordnung wie auch der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg befinden sich in turbulenten Zeiten. Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es, damit wir in Baden-Württemberg weiterhin eine starke Wirtschaft haben, welche Trends sieht Herr Schwörer und auf welche Herausforderungen gilt es proaktiv zu reagieren?

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