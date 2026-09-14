Münsinger Demokratiedialog mit Herrn Johannes Schwörer

Mit ihm möchten wir über die wirtschaftliche Situation auf der Alb und in Deutschland sprechen.

Die globale Wirtschaftsordnung wie auch der Wirtschaftsstandort Baden-Württemberg befinden sich in turbulenten Zeiten. Welche politischen Rahmenbedingungen braucht es, damit wir in Baden-Württemberg weiterhin eine starke Wirtschaft haben, welche Trends sieht Herr Schwörer und auf welche Herausforderungen gilt es proaktiv zu reagieren?