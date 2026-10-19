Impulse mitnehmen, Kontakte knüpfen und die regionale Wirtschaft stärken: Die Stadt Münsingen und Pro Münsingen e.V. laden auch in diesem Jahr alle Interessierten herzlich zum traditionellen Münsinger Wirtschaftsforum ein.

Freuen Sie sich auf ein abwechslungsreiches Programm: Neben einem spannenden Fachvortrag präsentieren die Veranstalter aktuelle Themen, Projekte und Entwicklungen aus der lokalen Wirtschaftspolitik.