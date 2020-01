M.O.P. "20th Anniversary - Warriorz" Tour

2020 feiert ihr legendäres Album "Warriorz" das 20 Jährige Jubiläum und wird gebürtig mit einer Welt-Tour gefeiert. Es ist wie bei einem Whiskey, der lange im Regal steht. Je älter er wird, desto besser schmeckt er! Das aus Brownsville ( Brooklyn ), NY. Stammende Duo „M.O.P.“ steht nicht ohne Grund seit nunmehr einem Vierteljahrhundert gemeinsam auf der Bühne und zeigt außerdem dabei überhaupt keine Abnutzungserscheinungen!

Die beiden MC´s Billy Danze und Lil´ Fame haben in über 25 Jahren weltweit Clubs und Festivals zum Einstürzen gebracht und vor allem die gute alte Kopfnicker Fraktion auch immer wieder mit Hits wie u.a. „Ante Up“ und „Cold as Ice“ vor neue Herausforderungen gestellt. Die Jungs spucken pure Kitze und sind in der Hip-Hop Szene der Ostküste nach wie vor fest verankert. Wir freuen uns Euch auf der "Warriorz 20th Anniversary Tour" willkommen zu heissen.