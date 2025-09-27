M. Palmeri: Misatango

Mit der Misatango führt der Chor Cappella Nova eines der aktuell populärsten Chorwerke in der Schlosskirche auf.

Die „Misa a Buenos Aires“ des argentinischen Komponisten Martin Palmeri erlangte nach ihrer Uraufführung im Jahre 1996 schnell eine ungeheure Popularität. Die Verbindung von mitreißenden Melodien und vom Tango Nuevo inspirierten Rhythmen mit dem klassischen Chorgesang haben eine faszinierende Wirkung auf Menschen aller Altersklassen und faszinieren genreübergreifend ein breites Publikum.

Während das Werk dem klassischen Aufbau der katholischen Liturgie folgt - mit Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Benedictus und Agnus Dei - fließen in die Ensemblebegleitung Tangoelemente ein: Nicht nur die Besetzung des Instrumentalensembles folgt mit Klavier, Saiteninstrumenten und Bandoneon dem Vorbild des Tango Nuevo, sondern auch Klangfarbe und Rhythmus orientieren sich daran. Mit dem Ensemble Tangazo und dem Bandoneonisten Norbert Kotzan werden ausgewiesene Tangospezialisten zu hören sein.

Die Sopranistin Judith Wiesebrock und der Chor Cappella Nova singen unter der Leitung von Esther Witt.