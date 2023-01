M-Pokal 2023

Am 19. Februar 2023 ist es wieder so weit: In der Jahnhalle wird um den M-Pokal gespielt. Das Fußballturnier findet in zwei Altersgruppen (ab 12 Jahren / ab 16 Jahren) parallel in der neuen und alten Halle statt. Anmelden kann man sich bei der Mobilen Jugendarbeit bis zum 29. Januar 2023 mit einem Team aus vier Feldspieler*innen, Torwart und maximal fünf Auswechselspieler*innen. Zuschauer sind wie immer herzlich willkommen. Getränke und Snacks werden im Eingangsbereich verkauft. Weitere Infos zum Turnier und zur Anmeldung gibt es auf dem Flyer.

Das Turnier wird von der Mobilen Jugendarbeit Mössingen in Kooperation mit der Jugendabteilung der Ensar Moschee Mössingen veranstaltet.