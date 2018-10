M. Siebeck / S. M. Hoffmann – »You move – your Vision«

Was bewegt die Jugend? Was sind die Visionen der nächsten Generation? In welcher Welt werden unsere Kinder und Kindeskinder aufwachsen?

Die JugeNGO »Demokratische Stimme der Jugend e.V.« fährt nach dem »Bildungsgang« eine neue Kampagne: »Youmove – Yourvision«. Darin haben die Aktivisten Forderungen von Jugendlichen aus der gesamten BRD gesammelt und diese zu einem Manifest der Jugend für eine Gesellschaft der Zukunft verarbeitet. Teile dieser Forderungen und ihrer erarbeiteten Weltvision werden an diesem Abend vorgestellt.

Weitere Vorträge folgen auf dem selbstorganisierten »Your Vision« Kongress im Dezember 2019 in Stuttgart.