Blackmare - das sind Jürgen Styrnol und Ronny Wick an den Gitarren, Andy Frey am Bass, der aus Wales stammende Simon Hawley an den Drums und Sascha Dittmann am Mikrofon. Zusammen liefern die fünf überwiegend aus Ansbach und Umgebung stammenden Musiker ein Feuerwerk aus klassischem Hardrock und Metal mit treibenden Rhythmen, eingängigen Melodien und feurigen Gitarrensolos ab. Neben bekannten Songs von der ersten CD, alles Eigenkompositionen, können sich die Besucher auf viele neue Songs der für Sommer geplanten zweiten CD freuen.

Auch wenn die Texte weit über das bekannte Rock’n’Roll-Klischee hinausgehen, steht für Blackmare bei ihren Gigs immer das Publikum im Vordergrund. Spaß und Stimmung sind das Blut, das durch die Adern der Band fließt.