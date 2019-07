Sie gehören zu den „großen Vier“ des Thrash Metal und gelten als eine der einflussreichsten Metal-Bands überhaupt: Metallica. 1981 in Los Angeles gegründet, mittlerweile aber in San Francisco zuhause, hat die Band bislang weltweit mehr als 110 Millionen Alben verkauft. Allein in den USA gingen über 62 Millionen Platten über den Tisch – damit sind Metallica die siebterfolgreichste Künstlergruppe des Landes. Neunmal wurden sie mit dem Grammy ausgezeichnet. Die „WorldWired-Tour 2019“ führt Metallica durch 20 Länder und gut ein Dutzend Städte. Als Special Guests werden „Ghost“ und „Bokassa“ bei allen Terminen mit von der Partie sein. Am 25. August spielen sie unter freiem Himmel auf dem Maimarktgelände.