Magische Club-Momente

Der Charakter eines Menschen ist meist geprägt von Erlebnissen, Eindrücken und Erfahrung. Genau diese Außeneinwirkungen machen ihn zu dem was er ist. In der Musik ist das nicht anders. Auch hier durchlebt man verschiedene Phasen und entwickelt sich stetig weiter. Diese Entwicklung bzw. das Ergebnis bezeichnen wir dann als den sogenannten eigenen Charakter oder Stil. Der Mannheimer DJ und Produzent COPYRIDER hat ihn, diesen eigenen Touch, das gewisse Etwas, das was ihn als Künstler von anderen unterscheidet. G-One und Alperjoe, der uns übrigens durch einen sehr coolen Mix aufgefallen ist machen die Runde komplett, die euch garantiert aus der Reserve lockt.