Unter dem Titel „Musikwelten treffen Kulturwelten“ präsentiert das Pinhan Trio gemeinsam mit dem Multiinstrumentalisten Sinan Cem Eroğlu neue Ausdrucksmöglichkeiten der kulturellen Auseinandersetzung, in der das „Eigene“ und das „Fremde“ wertneutral reflektiert wird. Zum einen geschieht dies durch die instrumentale Zusammensetzung mit der Langhalslaute Bağlama, dem Blasinstrument Kaval und der sogenannten Bundlosen Gitarre, die es ermöglichen Mikrotöne zu erzeugen, und zum anderen durch die Biographien der Musikerin und der Musiker.

Den ZuhörerInnen erwartet ein musikalisches Repertoire aus traditionell verstandenen Liedern, die auf türkischer, kurdischer, griechischer und armenischer Sprache verfasst sind, und verspricht durch neuwertige Spieltechniken sowie den Einsatz von neuen elektrotechnischen Möglichkeiten eine außergewöhnliche musikalische und kulturelle Wahrnehmung.Das Pinhan Trio um Malte und Benjamin Stueck sowie Nilgün Aksoy formte sich bereits 2004 und unternahm mehrere musikalische Forschungsreisen im gesamten Gebiet Anatoliens (Türkei) und Griechenlands. Durch dem Bağlama-Virtuosen Talip Özkan lernten sie unterschiedliche regionalspezifische Spieltechniken. Nach zahlreichen Auftritten in Europa und im Übersee folgte das Album „Hidden Songs of Anatolia“.Sinan Cem Eroğlu ist trotz seines jungen Alters ein gefragter Multiinstrumentalist, der unter anderem mit internationalen Größen wie die iranische Musikerin Azam Ali zusammenarbeitet. In seinem aktuellen Album „Wired & Layered“ wendet er neben traditioneller Stile auch Elemente des Deephouse an. „Transkulturelles Leben in einer diversen Gesellschaft“Im Rahmen eines „Dialog mit Benjamin Stueck (Pinhan Trio)“ findet ein Gespräch über das Thema „Transkulturelles Leben in einer diversen Gesellschaft“ statt. Hier werden uns Fragen beschäftigen, die die Formen und Einflusssphären einer diversen Gesellschaftsstruktur aufzeigen. Zu diesen Fragen gehören ebenfalls die Bedeutung des kulturellen Austausches und die dabei gefühlte Sichtweise des „Eigenen“ und Fremden“.Nilgün Aksoy - Gesang, Perkussion

Malte Stueck - Bağlama, Perkussion

Benjamin Stueck - Bağlama, Tanbur

Sinan Cem Eroglu - Kaval, Bundlose Gitarre