Maß für Maß

Wien droht im Chaos zu versinken! Ringsum Verfall der Sitten, Unzucht und Korruption! Dem Herzog reicht‘s, aber selbst in die Hand nehmen will er das Aufräumen nicht. Also tritt er diese Aufgabe an den Tugendbold Angelo ab und macht sich zum Schein aus dem Staub. Der Neue greift energisch durch und lässt die Freudenhäuser schließen. Angelo verurteilt den jungen Claudio zum Tod, weil dessen Verlobte ein unehelich gezeugtes Kind von ihm erwartet. Nun fleht die keusche Isabella um das Leben ihres Bruders. Doch als Preis fordert Angelo dafür eine Liebesnacht mit ihr. Ein Spiel beginnt, voll List und Täuschung, dem niemand ohne Schramme entkommt …

Die Inspiration für seine bittere Liebeskomödie hat William Shakespeare in biblischen Legenden und alten Novellen Italiens gefunden und sie mit politischen Erörterungen seiner Zeit über das gerechte Herrschen verknüpft. Szenen voll burlesker Komik wechseln mit tragischen Momenten, die von der explosiven Spannung zwischen tiefster Tragödie und irrwitzigem Possenspiel leben. Daraus schlägt das Ensemble Funken und nähert sich mit Hingabe den Abgründen und Höhen menschlichen Handelns: komödiantisch leicht, poetisch, mitunter derb, in überraschenden Verwandlungen und immer musikalisch virtuos.

Die Veranstaltung wird von der Stadtbücherei Waiblingen mit einer Medienausstellung begleitet.