Marie Kruttli Trio

Marie Kruttli wurde 1991 geboren und begann im Alter von 6 Jahren mit dem Klavierspielen. Nach Jahren der klassischen Musik entdeckte sie den Jazz als ein Genre, das mehr mit ihrem Körper und ihrer Seele in Einklang steht. Sie studierte an der Jazz-Musikabteilung der Universität Lausanne (HEMU) bei Emil Spanyi und erreichte dort 2012 ihren Bachelor. Danach absolvierte sie ihr Masterstudium bei Hans Feigenwinter in Luzern.

Im Jahr 2010 gründete Marie ihr Trio, um ihre eigene Musik aufzuführen. Im Jahr 2015 veröffentlichte das Trio sein Debütalbum "Kartapousse". Im selben Jahr verbrachte Marie drei Monate in New York City, wo sie in die lokale Jazzszene eintauchte. Sie nahm eine EP mit namhaften New Yorker Musikern auf, die im Oktober 2016 veröffentlicht wurde. Sie erhielt Stipendien der Friedlwald-Stiftung und des Langnau Jazz Night Klavierwettbewerbs. Marie und ihr Trio gewannen auch den ZKB Jazz Preis 2016. Das Trio hat gerade sein neues Album "Running After The Sun" veröffentlicht. In den letzten Jahren spielte Marie mit Gerry Hemingway, Tim Berne, Michael Abene, Matthieu Michel, Dominik Burkhalter, Alban Darche, Dejan Terzic, Samuel Blaser und jungen Nachwuchsmusikern wie Jonathan Barber, Devin Starks, Linda Briceno und Francesco Geminiani unter vielen anderen.