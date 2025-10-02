Mabel Matiz: Live Tour EU

Mabel Matiz steht vor den größten Europa-Konzerten seiner Karriere – und Stuttgart ist eine der wenigen exklusiven Städte, in denen dieses musikalische Highlight stattfindet! Seit Jahren begeistert Mabel Matiz seine Fans in Deutschland, und nun bringt er seine unvergleichliche künstlerische Vision in die legendäre Jahrhunderthalle – eine der besten Konzertlocations Europas. An diesem Abend wird die türkische Community in und um Stuttgart zusammenkommen – eine einmalige Gelegenheit, dieses magische Erlebnis live mitzuerleben. Sei dabei, wenn tausende Fans gemeinsam feiern und die Nacht in ein unvergessliches Spektakel verwandeln!

Erlebt eine Show voller Emotionen, Tiefgang und Gänsehautmomenten – live und ganz nah!