Macbeth Muet (Der stumme Macbeth)

Macbeth trifft auf dem Schlachtfeld auf drei Hexen, die vorhersagen, dass er König werden wird. Nach dieser Offenbarung wählen Macbeth und Lady Macbeth den blutigen Weg des Ehrgeizes, des Verrats und der Macht.

Wortlos, reich an Kunstblut und Eigelb, kühn in der Verknappung, unglaublich melodramatisch und humorvoll findet Shakespeares Klassiker zu sich selbst. Inspiriert von der burlesken Schauspielkunst des Stummfilms, entblößt "Macbeth Muet" die Gier und rücksichtsloses Streben nach Macht und zeigt, dass menschliches Leben in einer Welt ohne Moral sinnlos ist. Für alle, die Shakespeare lieben, hassen oder denen er egal ist. Hier werden sie fündig.

"Ab und zu nicht sehr oft möchte ich einfach nur schreiben: "Ansehen!" und kein Wort mehr." (Theatre Reviews) "...ideenreich und anregend (...) es kann einem das Herz brechen, auf eine Art und Weise, die man nicht kommen sieht." (The New York Times)

Im April 2015 gründeten Caroline Bélanger, Marie-Hélène BélangerDumas und Jon Lachlan Stewart, drei Absolventen der National Theatre School of Canada, La Fille Du Laitier. Gemeinsam schaffen sie ihre erste Produktion, Checkout 606, die mittlerweile 300 Vorstellungen feiert.

Inspiriert von der Food-Truck-Bewegung entwickeln die Mitbegründer des Unternehmens ihr Konzept für die Lieferung von Theaterstücken und erwerben ein 22-Fuß-Feuerwehrauto, das früher von freiwilligen Feuerwehrleuten genutzt wurde. Ihr Wunsch, das Theater zu demokratisieren, Menschen vor ihrer Haustür zu treffen und eine andere Art von Straßenkunst anzubieten, wird durch den Einsatz einer völlig autonomen, tragbaren Stadtszene zum Leben erweckt.

Vom ersten Kilometer an ist La Fille Du Laitier in Bewegung! Seitdem bereist das Unternehmen jeden Sommer mehrere Städte und Festivals, um seine Kreationen einem neuen Publikum vorzustellen.