Studierende der Hochschule Ansbach zeigen Shakespeares Macbeth am Theater Ansbach.

Wir sind die Theatergruppe LichtAN – ein bunter, lebendiger Haufen junger Talente. Wir haben uns im Oktober 2024 als Improvisationsgruppe an der Hochschule Ansbach zusammengefunden. Seitdem haben wir uns stetig weiterentwickelt: Im Juni 2025 haben wir ein selbst geschriebenes Stück am Kulturabend der Hochschule aufgeführt und im Januar diesen Jahres haben wir eine Szene aus Shakespeares Klassiker Macbeth gezeigt.

Im Juni 2026 bringen wir unser bisher größtes Projekt auf die Bühne: Wir führen Shakespeares Macbeth in unserer eigenen Interpretation am Theater Ansbach auf. Dabei nehmen wir das Publikum auf eine düstere Reise durch Macht, Gier und Schicksal mit. Macbeth erzählt die Geschichte eines tapferen Feldherrn, der durch eine unheilvolle Prophezeiung auf einen gefährlichen Weg gerät. Drei Hexen sagen ihm voraus, dass er König von Schottland werden wird – ein Gedanke, der sich tief in seinem Inneren festsetzt. Angetrieben von Ehrgeiz und beeinflusst von seiner Frau, schreckt Macbeth schließlich nicht vor Mord zurück, um die Macht an sich zu reißen. Doch mit der Krone kommt nicht der ersehnte Frieden, sondern Angst, Schuld und Misstrauen. Es stellt sich die Frage: Ist Macht den geforderten Preis wert?

Die Leitung

Nina Tuchscherer ist die Leiterin und Regisseurin von LichtAN. Die 23-Jährige spielt seit 2012 begeistert Theater. Seit 2019 ist sie in der Regiearbeit tätig – beispielsweise bei „Komödie im Dunkeln“ von Peter Shaffer, „Sonntagskinder“ von Gerlind Reinshagen und im Jugendclub des Staatstheaters Augsburg.

Cheyenne Buchmann übernimmt die Co-Regie und Produktionsleitung. Die 20-Jährige spielt seit 2015 Theater und wirkt regelmäßig bei der

Organisation von Veranstaltungen mit – von Kulturabenden bis zu Alumni Vernetzungsevents.