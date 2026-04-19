MACE verspricht seinen Gästen einen Abend zum Zurückblicken, Fühlen und Feiern: Am 15. Mai begeht der Salzburger in der Stuttgarter Schräglage das zehnjährige Jubiläum seines Songs „Schubladendenken“.

2016 hat alles begonnen: Mit Schubladendenken setzte MACE aus Salzburg ein erstes, starkes Zeichen. Ein Song, der von Anfang an mehr war als nur Musik – er war Haltung, Aufbruch und das klare Nein zu Schubladen, in die man gesteckt wird. Viele Menschen haben sich in dieser Botschaft wiedergefunden, und genau das machte den Song zu einem Wendepunkt.

2026 wird Schubladendenken nun zehn Jahre alt. Ein Jahrzehnt, in dem MACE seinen eigenen Weg gegangen ist, immer ehrlich, immer authentisch. Dieses Jubiläum feiert er mit einer besonderen Live-Show, die nicht nur ein Rückblick ist, sondern auch ein Fest für alle, die von Anfang an dabei waren und für alle, die noch dazukommen. Die Show verspricht Nähe, Energie und Emotionen. Es geht ums Zurückschauen, ums Danken, aber vor allem ums gemeinsame Erleben.