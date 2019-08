Mach Dich Glücklich

Heute haben wir ganz verrückte Pläne: wir treffen uns in unserem kleinen elektronischen Häuschen, drehen den Bass auf, feiern laut und feiern wild. Da wärt Ihr niemals draufgekommen...? Was sollen wir sagen... wir sind halt keine leisen Typen! Von Geburt an mit einem Herzschlag im 4/4-Takt ausgestattet, haben wir kaum eine andere Wahl. Björn Scheuermann, Chriss Sonaxx und Andrea John liefern uns den perfekten Soundtrack – ab auf die Tanzfläche mit Euch!