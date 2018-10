Mach mehr draus!

Ende des Monats – und wieder mal knietief im Dispo? Könnt Ihr Euch nie was Besonderes leisten, weil für das Alltägliche schon alles draufgeht? Aber Sparen ist irgendwie langweilig, uncool und anstrengend?

Das muss nicht sein, wenn man versteht, daß es bei der Frage, wofür ich Geld ausgebe oder nicht, auch um Werte und Wertschätzung geht: Was ist mir wieviel wert? Weiß ich, wohin mein Geld geht, und will ich das wirklich?Und es geht um Kreativität: Wie mache ich mehr aus dem, was ich habe? Was kann ich z.B. selbst machen, reparieren (lassen) und kreativ weiterverwerten? (Stichwort »upcyclen«.)

Ein Tag mit praxisorientierten Übungen, Gesprächen und jeder Menge Tipps und Tricks wartet auf Euch!

Julia Döbele stammt aus einer Künstlerfamilie und arbeitet seit ihrem 22. Lebensjahr als Selbstständige, u. a. bei uns als Kursleiterin.

Samstag, 10. November 11.00–17.00 Uhr

Kurs-Nr. 183W111