Als Dorfkind auf die Bretter, die die Welt bedeuten. Dietlinde Ellsässer erzählt und spricht wie es in ihrem Buche steht.

Die Bretter, die die Welt bedeuten stellen das „Große“ aller Zeiten vor, das Bedeutende, für das in den kleinen Leben kein Platz ist. Sagt wer?

„Es ist nun auch dieses Buch eine Art Ellsässrisches Schatzkästlein, ein Stück Lebensphilosophie, Aphoristik, Poesie und Prosa. Immer nah dran an sich selbst und ganz so – charmant, herzlich, schlagfertig und unverstellt, zupackend – wie Dietlinde Ellsässer der Schnabel gewachsen und der schöpferische Sinn gegeben sind. ‚Mach nur so weiter‘ Ein Buch zum Verlieben und Liebhaben. Glücklich, wer seine Lektüre noch vor sich hat.“ (Hubert Klöpfer)