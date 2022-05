Machbarkeitsstudie Löwen-Areal

Aus der Werkstattphase der letzten Veranstaltung zu dem Thema „Chancen auf dem Löwen-Areal“ entstand eine Machbarkeitsstudie mit zwei Varianten.

Diese Machbarkeitsstudie wurde dem Ortschafts- sowie Gemeinderat bereits vorgestellt und soll nun der Öffentlichkeit präsentiert werden.

Albrecht Reuß, Stadtplaner und Geschäftsführer von citiplan aus Pfullingen, stellt nicht nur die Machbarkeitsstudie vor, sondern zeigt auch konkret auf, welche Unterschiede es zwischen dem Bauen als Baugemeinschaft und dem Bauen mit einem Bauträger gibt.

Anschließend gibt es eine offene Fragerunde in der Fragen bezüglich des Verfahrens oder auch der ambulanten Pflege beantworten werden können.

Wir freuen uns, Sie am 1. Juni in der Kaiserberghalle in Wißgoldingen zu sehen. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Es gelten die aktuellen CoronaMaßnahmen.

Wer sich konkret am Wohnprojekt auf dem Löwen-Areal beteiligen möchte, kann sich am Rande der Veranstaltung für die Aktionsgruppe „Wohnen“ melden und mit den anderen Interessenten austauschen.