MachES Sommerfest 7.0

Sommerfest 7.0.

Kurz vor der wohlverdienten Sommerpause lädt das MachES- Netzwerk zu einer besonderen Tradition ein – dem Sommerfest im lebendigen Greiner Areal.

Der Innovationsgeist der gesamten Region trifft sich am 30.07. an einem Ort und zeigt die beeindruckende Vielfalt unserer lokalen Startup- und Innovationslandschaft.

Gleichzeitig bietet das Fest eine einzigartige Plattform für den direkten Dialog zwischen etablierten Unternehmen und der nächsten Generation von Innovatoren. Bei entspannter Atmosphäre, gutem Essen und inspirierenden Gesprächen entstehen neue Partnerschaften, innovative Kooperationen und wertvolle Verbindungen, die das Innovations-Ökosystem der Region nachhaltig stärken.