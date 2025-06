Was macht die Katze da im Radio

Boris Rosenberger singt Cat Stevens.

Wann erlischt eigentlich die Unschuld in den Augen des Kindes? Dieses wunderbar-mysteriöse Glimmen? Boris Rosenberger nimmt das Publikum mit auf eine humorvolle Reise in die Kindheit, erzählt vom ersten Kuss, Nachbarshunden und „der Katze“, die das Leben des kleinen Jungen mit ihren bunten Geschichten bereichert.

Zahlreiche Hits von Cat Stevens, gesungen vom Erzähler selbst, führen an diesem Abend zurück in ein Jahrzehnt voller bunter Tapeten, Flokatiteppiche und voller Männer mit goldenen Brillen, Oberlippenbärten und dicken Koteletten. Eine humorvolle Erinnerung an alte Zeiten – ein Cat Stevens Abend mit Augenzwinkern!