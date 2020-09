Mackmyra Swedish Single Malt Whisky Tasting

Mackmyra Reserve – die High-End-Linie der Schwedischen Destillerie ist in vielerlei Hinsicht eine Besonderheit unter den Single Malts. Die Einzelfassabfüllungen in Fassstärke werden ohne Farb- und Zusatzstoffe hergestellt und bieten dadurch besonders unverfälschten und feinen Genuss. Gereift werden die Destillate als einzige auf der Welt in eigens aus unterschiedlich vorbelegten Fässern hergestellten, kleineren 30 Liter-Fässern. Durch diese Besonderheit im Fassmanagement gehen in kürzerer Zeit mehr Aromen aus den Fässern in den Whisky über und führen zu einer intensiven Reife – ein echtes Erlebnis für Whisky-Fans.

Bei unserem exklusiven Tasting mit Brand Ambassador Axel Krauß verkosten wir sechs verschiedene Einzelfassabfüllungen von mild bis rauchig aus Vorbelegungen von Bourbon, Amerikanischer und Schwedischer Eiche, Oloroso und anderen. Sowohl was den Genussanspruch als auch die -bandbreite angeht, dürften da keine Wünsche offen bleiben.