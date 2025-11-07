Mackefisch „Komplizirkus“

Mackefisch spielen gefühlte 20 Instrumente gleichzeitig – von selbstgebauten Koffer-Drums über Banjo, Gitarre bis hin zum Keyboard.

Ihr zweistimmiger Gesang wechselt souverän zwischen hinreißend schön und atemberaubend rasant, dazu lustige, poetische und gnadenlose Texte. Das vielfach prämierte Duo verbindet raffinierte Rhythmen mit feinem Humor und lässt alberne und schwere Gedanken gekonnt zu mitreißender Musik durch die Manege hüpfen.