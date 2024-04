Die von Kritikern und Publikum gleichermaßen gefeierte Produktion vom Londoner West End begeistert, den Broadway, Hamburg und jetzt auch Stuttgart!

Von ihren bescheidenen Anfängen in Nutbush, Tennessee bis zu ihrer Verwandlung in die weltweite 'Queen of Rock' hat Tina Turner die Regeln nicht etwa gebrochen, sondern stets neu erfunden. Dieses Bühnen-Musical enthüllt die noch nie erzählte Geschichte einer Frau, die es wagte, die Grenzen von Alter, Geschlecht und Hautfarbe zu sprengen.

Mit 12 Grammy Awards und mehr als 180 Millionen verkauften Tonträgern ist Tina Turner einer der größten Weltstars aller Zeiten. Sie hat mehr Konzertkarten verkauft als jeder andere Solokünstler in der Musikgeschichte, und ihre internationale Fangemeinde kennt wie sie selbst keine Altersgrenzen.

TINA – DAS TINA TURNER MUSICAL bringt das Leben und die Welthits der Ausnahmekünstlerin, wie „The Best“ oder „Proud Mary“ im Stage Palladium Theater in Stuttgart auf die Bühne – authentisch, bewegend und unglaublich kraftvoll.

Katori Hall, die preisgekrönte Autorin des Stücks, erzählt die Lebensgeschichte der gebürtigen US-Amerikanerin einfühlsam und ereignisgetreu. Die Regie übernimmt die Hollywood-erfahrene Regisseurin Phyllida Lloyd. Der Expertin für Inszenierungen starker Frauenfiguren gelang mit TINA – DAS TINA TURNER MUSICAL eine mitreißende Show über den unbändigen Lebenswillen, den harten Kampf um die eigene Existenz und die wahre Liebe des gefeierten Weltstars.