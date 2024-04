"Alles gesagt?" Live mit Winfried Kretschmann

Vor über 40 Jahren gründete Winfried Kretschmann die Grünen in Baden-Württemberg mit, seit 2011 ist er dort der erste grüne Regierungschef. In Stuttgart spricht er bei der Live-Aufzeichnung des unendlichen Interview-Podcasts »Alles gesagt?« mit Christoph Amend, Editorial Director der ZEIT, und ZEIT ONLINE-Chefredakteur Jochen Wegner so lange, bis er findet, dass alles gesagt sei. Lernen Sie Winfried Kretschmann ganz genau kennen – und bringen Sie ausreichend Zeit mit. Die beiden Moderatoren haben auf jeden Fall genug Fragen dabei.