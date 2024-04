Halo Arena Tour

„Special Guest: PICTURE THIS“

Mit einer Arena Tour 2024 und seinem sechsten Studio-Album „Halo“ eröffnet REA GARVEY ein weiteres Kapitel seiner eindrucksvollen Karriere. Auf dem Tourplan stehen acht Konzerte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Am 02. Mai 2024 macht die Tour Station in der Stuttgarter Porsche-Arena.