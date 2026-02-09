Madagaskar – Der Ruf der Lemuren

Einem Kindheitstraum folgend, reist die Autorin Rebecca Gehrig in die letzten Regenwälder Madagaskars, um Lemuren zu beobachten. Die Reise wird ein Abenteuer voller unerwarteter Begegnungen. Wanderungen mit Naturschützern durch wilde Regenwälder, Einladungen von Schmugglern zum Essen, Bedrohung durch korrupte Polizisten – der Aufenthalt auf Madagaskar fordert die Autorin heraus, Grenzen zu überwinden und Privilegien zu hinterfragen.

In ihrem Vortrag berichtet die Referentin von ihren Erlebnissen auf Madagaskar, erzählt Legenden, liest aus ihrem im Reisedepeschen Verlag erschienenen Buch „Der Ruf der Lemuren – Bei den stillen Helden Madagaskars“ und zeigt Fotos aus dem Regenwald – untermalt von Musik und Lemurengesängen.