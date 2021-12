Madame in Versailles mit

Wir freuen uns außerordentlich, die international renommierte und vielfach dekorierte Schauspielerin Marie Bäumer beim FBO begrüßen zu dürfen.

Anlass des Besuchs ist ein Programm, das sich dem Leben der Elisabeth Charlotte von Orleáns widmet – besser bekannt unter dem Namen Liselotte von der Pfalz. Als Kurfürstentochter kam die Heidel- bergerin 1671 mit 19 Jahren an den Pariser Hof und heiratete den Bruder des Sonnenkönigs. Dieser zeigte jedoch wenig Interesse an seiner Gattin und so widmete sie sich scheinbar ganz dem Briefeschreiben. 60.000 Briefe verfasste Liselotte in ihrem Leben, wovon ca. 5.000 heute noch erhalten sind. Voller Esprit und mit einer Prise Derbheit beschreibt sie ihren Alltag in Versailles, die Intrigen, die Ränkespiele, aber auch die Sorgen und Nöte der häufig isolierten Prinzessin. Marie Bäumer wird aus einigen Briefen rezitieren, dazu erklingt Musik, die Liselotte während ihres Lebens hören konnte.

Jean-Baptiste Lully /

Louis de Mollier /

Michel Mazuel

Ballet de la nuit (Auszüge)

Nicolaus Adam Strungk

Sonata à 6 a-Moll

Jean-Baptiste Lully

Psyché LWV 56 (Auszüge)

Jean-Baptiste Morin

Suite aus La chasse du Cerf

Jean-François Dandrieu

Triosonate op. 1 Nr. 3

Robert de Visée

Tombeau de Vieux Gallot

Marc-Antoine Charpentier

Les Plaisirs de Versailles H.480

(Auszüge)