Die Sozialarbeiterin Kika, gerade erst einer eingeschlafenen Beziehung entronnen und glücklich verliebt, steht auf einmal unerwartet vor dem Scherbenhaufen ihres Lebens:

Sie ist zum zweiten Mal schwanger, als ihr Partner plötzlich stirbt und sie alleinerziehend mit ihrer Tochter ohne Wohnung und ohne Geld dasteht. Völlig am Boden zerstört, bleibt ihr nichts anderes, als ihre Prioritäten klar zu setzen und unkonventionelle Wege zu beschreiten. Dass dabei schmutzige Unterwäsche, Dildos und neurotische Eltern ihren Weg ebenso kreuzen wie kollegiale Dominas, hätte sie nicht erwartet. Und vor allem letztere helfen ihr, nicht vollends unterzugehen und sich in dieser neuen Welt aus Schmerz, Macht und Lust zurechtzufinden. Madame Kika ist ein intensives, humorvolles Drama über Verlust, Selbstbehauptung und die Suche nach Würde. Mit Manon Clavel in einer elektrisierenden Hauptrolle, die bereits beim BRIFF in Brüssel mit dem Best Actress Award ausgezeichnet wurde. Des Weiteren wurde der Film in München mit dem diesjährigen CineMasters Award als bester internationaler Film prämiert. Der belgischen Regisseurin Alexe Poukine ist es gelungen, ihre Hauptdarstellerin mit feinem schwarzem Humor, ohne Voyeurismus und Klischees in Szene zu setzen. Madame Kika ist ein schonungsloses, gleichzeitig zärtliches Porträt einer Frau, die allen Widrigkeiten trotzt, ihre eigene Stärke entdeckt und sich selbst neu erfindet.