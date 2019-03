Madaus & Band stehen mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition. Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt: „Let‘s welcome the stars with wine and guitars!“ „Madaus&Band gehören zu den Formationen, die das Songwriter-Erbe pflegen,

ohne den Blick über musikalische Grenzen zu scheuen.“ (Tagblatt Anzeiger) „Feinste Singer-Songwriter-Musik gab’s kürzlich im Oscar’s auf die Ohren. Madaus&Band zeigten in der Szenenkneipe ihr ganzes Können…“ (GEA)