Musikalisches Programm zur Kulturnacht im Naturkundemuseum.

Sie stehen mit Akustikgitarre, Cajon und Bass ganz in der Singer/Songwriter Tradition. Die Band spielt eigene Lieder von Simon Madaus und ausgewählte Coversongs bekannter Interpreten, frei nach dem Motto von Townes Van Zandt: „Let’s welcome the stars with wine and guitars!“ Madaus & Band sind: Simon Madaus (Gesang, Akustikgitarre), Benjamin Strohmaier (Cajon, Glockenspiel, Klavier, Gesang) und Tim Birgel (Bass, Melodica, Glockenspiel, Gesang).